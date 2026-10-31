Äldreråden ska inte bara höras – de ska kunna påverka!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Äldre människor har rätt att bli hörda i beslut som påverkar deras vardag. Ändå riskerar äldreråden, trots sin lagstadgade ställning, att bli en formalitet snarare än en verklig röst för den äldre befolkningen.

Men är det verkligen tillräckligt att lyssna om ingen behöver ta hänsyn till det som sägs?

Kommuner och välfärdsområden är skyldiga att inrätta äldreråd, men deras möjligheter att påverka varierar kraftigt. Alltför ofta rådfrågas råden först när besluten i praktiken redan är fattade. I protokollen återkommer formuleringen ”antecknas för kännedom”.

Men är det verkligen tillräckligt att lyssna om ingen behöver ta hänsyn till det som sägs?

Ge äldreråden mer muskler!

Nästa riksdag måste se till att äldrerådens rättigheter förtydligas i lag. De bör ha rätt att närvara, lägga fram initiativ och yttra sig i nämnder, styrelser och fullmäktige i frågor som berör äldre. De måste få information i god tid och involveras redan när planeringen inleds, inte först när besluten nästan är färdiga.

För att kunna sköta sitt uppdrag behövs också tillräckliga resurser. Sekreterarstöd, en egen budget för medborgardialog och informationsarbete samt skäliga mötesarvoden skulle stärka verksamheten och ge råden bättre möjligheter att representera äldre med olika behov och livssituationer.

Samarbetet mellan kommunernas och välfärdsområdenas äldreråd måste också utvecklas. Fungerande färdtjänst, tillgängliga tjänster och god omsorg förutsätter att ansvaret mellan olika aktörer samordnas.

Vi upplever att beslutsfattarna inte alltid förstår den äldre befolkningens behov och utmaningar. Äldres erfarenheter och kunskap är en tillgång som samhället inte har råd att förbise. Men för att dessa perspektiv ska få genomslag krävs mer än goda avsikter.

Ett samhälle som värdesätter sina äldre måste också ge dem makt att påverka.

Äldreråden ska inte bara få komma till tals – deras röster ska höras, tas på allvar och göra skillnad. Ge äldreråden mer muskler!