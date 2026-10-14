Ryskan på universitetsnivå är viktigare än många tror

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Så nu blir då också ryska språkundervisningen på universitetsnivå bannlyst i Finland! Det får man tacka Putin för som i och med sitt anfallskrig utplånar liv, men också utplånar kulturella band som skapats för en djupare kontakt och förståelse för hur det ryska samhället är uppbyggt och för hur den ryska människan tänker och fungerar.

I sitt imperialistiska storhetsvansinne isolerar han sitt land och avlägsnar det allt mera från europeiskt tänkande. Får han regera ytterligare 10 år kan man glömma alla drömmar om ett öppnare och friare Ryssland.

Men trots allt är dialog och kommunikation den enda lösningen på lång sikt, också för ett slutet land. Då är språket oändligt viktigt men framför allt människan bakom språket det vill säga, hur och vad som förmedlas av individen via språket.

Putin lyckas inte utplåna det som inom kultur och tradition gått vidare från generation till generation, och här behövs språkliga stigfinnare som behärskar djupkulturens vindlingar.

I vårt land, som geografiskt ligger där det ligger, är det en livsnödvändighet att veta vad den stora grannen tänker!

Vi har inte råd att stänga kommunikationskanalen till Ryssland där språkundervisningen i ryska vid våra universitet är en betydande faktor. Tror man att AI klarar av att förmedla och analysera händelseförlopp till exempel vid konflikter, är man naiv!