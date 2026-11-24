Sorgen efter självmord – kamratstödsgrupp finns också på svenska

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Att förlora en närstående genom självmord är en omvälvande händelse som kan lämna efter sig en sorg fylld av frågor, saknad, skuld och många motstridiga känslor.

Att mista någon genom självmord innebär ofta en särskilt svår sorg, och vägen vidare kan kännas både ensam och tung.

I en nyligen publicerad artikel i Åbo Underrättelser (21.11.2026) lyftes erfarenheter av att förlora en närstående genom självmord.

Vi vill gärna ta vid där och förmedla ett viktigt budskap: Det finns hjälp och kamratstöd också på svenska, där man tillsammans kan dela tankar och erfarenheter. Du behöver inte gå igenom sorgen ensam.

Psykosociala förbundet ordnar årligen kursen Sorgens stig, en kurs för personer som har förlorat en närstående genom självmord.

Kursen ordnas från torsdag till söndag och erbjuder en möjlighet att i en trygg miljö möta andra som har liknande erfarenheter och leds av kursledare med egna erfarenheter.

Här finns utrymme att dela tankar och känslor, lyssna till andra och få stöd i sin egen sorgeprocess, tillsammans.

Att träffa människor som förstår, utan att man behöver förklara allt från början, kan vara betydelsefullt. Det kan ge en känsla av gemenskap och minska upplevelsen av ensamhet.

Efter kursen finns också möjlighet att fortsätta träffas i en kamratstödsgrupp via Teams. På så sätt behöver stödet inte ta slut när kursdagarna är över, utan kontakten och gemenskapen kan fortsätta även efteråt.

Vi vill att fler ska känna till att det finns möjlighet att få kamratstöd på sitt eget modersmål. Sorgen efter ett självmord är komplex kan vara svår att bära, men det finns människor som vill lyssna och som vet hur det kan kännas.

Som riksomfattande svenskspråkig organisation arbetar vi för att föra detta stöd tillgängligt för personer i hela landet.

Ingen ska behöva gå ensam på sorgens stig.