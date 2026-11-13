Svenska pensionärsförbundet: Nu räcker det – pensionärer bidrar också!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är kränkande att höra att pensionärerna inte bidrar tillräckligt. Det stämmer inte.

Svenska pensionärsförbundets höstmöte påminner om att det ryms mycket liv och aktivitet i pensionsåren.

Det är djupt orättvist att framställa pensionärer som en belastning för samhället. Vi betalar skatt, konsumerar, stöder våra familjer och utför ett ovärderligt frivilligarbete i föreningar och lokalsamhällen.

Höjda klientavgifter och kostnader för boende, medicin, transporter och vardag drabbar pensionärer i högsta grad, samtidigt från olika håll.

Nedskärningar i social- och hälsovårdsorganisationernas statliga Steastöd drabbar det förebyggande arbetet, utvecklingen av verksamheterna och bevakningen av de äldres intressen.

Det räcker nu med underskattande av pensionärernas resurser och behov. Vi vill ha ett äldrevänligt Finland, där alla kan se fram emot många år fyllda med liv, delaktighet och ekonomisk trygghet.

Ett samhälle som respekterar sina äldre bygger trygghet också för dem som i dag är unga.