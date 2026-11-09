Fosfor borde återvinnas för att skona Östersjön

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi låter en värdefull råvara rinna ut i Östersjön samtidigt som Europa befinner sig mitt i en gödselkris. Priserna har stigit och det geopolitiska läget har gjort oss smärtsamt medvetna om hur beroende vi är av import i den finska jordbruket.

Samtidigt låter vi en värdefull råvara rinna ut i Östersjön. Fosfor är nödvändigt för jordbruket och klassas av EU som en kritisk råvara. Samtidigt är fosfor en av de främsta orsakerna till övergödningen av Östersjön. Det här märks särskilt i Egentliga Finland, där belastningen på våra vattendrag är stor.

Finland har haft en plan för återvinning av näringsämnen som fosfor i olika omgångar sedan 2010, och statsrådets kansli har i år publicerat nya forskningsresultat kring hur man kan stöda utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Tekniken och kunskapen utvecklas hela tiden för hur vi ska ta vara på fosfor i avloppsslam, och inom biogassektorn.

Problemet är att återvinning fortfarande ofta kostar mer än att fortsätta som tidigare.

Därför behövs både politiska beslut och investeringar som gör det lönsamt att utveckla cirkulära lösningar. När priset på traditionella gödselmedel stiger blir också återvinningen allt mer intressant.

Egentliga Finland bör gå i täten i beredningen av en ny nationell plan för återvinning av näringsämnen med investeringsstöd och åtgärder. Vi har ett stort problem med näringsbelastningen, men just därför har vi också mycket att vinna på att hitta lösningarna. Nästa vår och riksdagsvalet medför en ypperlig chans att ta tag i ärendet.

Låt oss göra fosforn till en resurs för jordbruket i stället för ett problem för Östersjön.