Fotboll är mer än bara en hobby

Linn Mattsson

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Fotbollsplanen är platsen där jag kan släppa allt annat, tankar och funderingar och bara vara där i nuet.

Kalle Grönroos

Varför spelar jag egentligen fotboll? Det är en fråga jag kan ställa mig själv när vi har förlorat en viktig match, när jag kanske inte presterar som jag vill eller så är det helt enkelt en iskall, mörk höstkväll där tårna har förfrusits och vinden piskar mot kinderna.

Men det spelar ingen roll hur många gånger frågan blir ställd, svaret är ändå alltid detsamma och lika simpelt. Fotbollen är helt självklar för mig och jag kan inte tänka mig ett liv utan den.

Samhörigheten skapas också i de jobbiga situationerna som förluster och olika motgångar.

Fotbollsplanen är platsen där jag kan släppa allt annat, tankar och funderingar och bara vara där i nuet. Att fokusera på bollen och planen, mina lagkompisar och motståndarna. Inget kan slå vännerna man får av fotbollen. Samhörigheten som skapas när laget har gjort mål och alla springer för att fira tillsammans är fantastisk. Det samma gäller det beröm man får eller ger till laget. Men den skapas också i de jobbiga situationerna som förluster och olika motgångar.

Samhörigheten finns också inom klubben eller föreningen som man kanske har växt upp i och hört till ända sedan man var ett litet barn. Eller så har man just bytt förening och är på väg in i en ny grupp med nya vänner och möjligheter.

Men fotbollskulturens samhörighet är så mycket mer än bara spelarna på planen. Det handlar också om åskådarna och gemenskapen de får på läktaren när laget man hejar på vinner. Man har kanske egna ramsor för laget man hejar på och alla bär på lagets färger när det är dags för match. Det är också gemenskap.

Det jag tycker mest om med fotbollen är känslan jag får när jag är på planen under träningar eller matcher. Det är en känsla som är svår att beskriva, men jag känner mig hemma och känner mig bekväm i det jag håller på med, mestadels i alla fall. Den oslagbara känslan när man lyckas och inser att det man har jobbat för verkligen har lönat sig. Man har lyckats med någonting, gjort något rätt.

Det som är så bra med fotbollen är att man gör inget ensam, man vinner, förlorar, kämpar, lyckas, gör misstag, allt görs tillsammans och det är det fina med sporten.