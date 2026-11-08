Så här många röstade på förhand i kyrkovalet i Åbo och S:t Karins Den egentliga valdagen i församlingsvalet är söndag den 15 november. Carina Holm I församlingsvalet i Åbo svenska församling ska både församlingsråd och medlemmar till det gemensamma kyrkofullmäktige utses. I en del andra församlingar har det varit brist på kandidater så där utses representanterna genom så kallat sämjoval. Carina Holm Publicerad: 8.11.2026, 12:00 8 417 personer röstade på förhan Carina Holm Ge respons åt redaktören Publicerad: 8.11.2026, 12:00 Dela artikeln KOMMENTARER