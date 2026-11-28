Ärlighet i historien?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det uppseendeväckande fyndet i Hangö hamn av ett granitblock med det nazistiska hakkorset väcker tydligen motstridiga känslor.

Vi vet mycket väl vilka förödande följder den nazistiska ideologin hade och varför dess symboler med skäl är förbjuden i många länder.

Men samtidigt tycks det bli ett dilemma kring huruvida stenblocket kan eller inte kan ställas ut i ett museum om andra världskrigets historia.

Varför skulle man inte kunna ställa ut ett konkret fysiskt spår av fortsättningskriget?

Det är ett ovedersägligt faktum att hamnkajen i Hangö när det begav sig pryddes av nazisymboler och att vi utkämpade ett krig tillsammans med en av de mest avskyvärda regimerna i världshistorien.

Vad vinner vi på att försöka dölja den historien?

Vi har under efterkrigstiden på olika sätt velat bortförklara vår medverkan på den förlorande sidan i världskriget, som genom drivvedsteorin, att Finland som en viljelös stock i historiens ström utan egen förskyllan drogs med i Hitlers Operation Barbarossa.

Vi har pratat om ”vapenbrödraskap” för att markera en klädsam distans till Nazityskland, som vi givetvis i Finland absolut inte hade några sympatier för.

Notera bara hur det vid bildtexterna från Hitlers uppvaktning på Mannerheims 75-årsdag ofta betonats hur avmätt marskalken bemötte Führern. Och så vidare.

Våra muséer har redan länge velat förklara det finländska hakkorsets väsensskillnad från det nazistiska för en ovetande publik.

Olika politiska symboler som förknippas med våld, som hakkors eller hammare och stjärna, väcker känslor och utnyttjas förstås idag om inte annars så i rent provokativt syfte.

Nazisterna förlorade kriget – deras brott mot mänskligheten avslöjades. Kommunisterna räknades till segrarna, för en tid, deras motsvarande brott har också avslöjats – även om de inte på samma sätt retts ut eller fått några domar fällda över sig.

De förlorade inte kriget på det sättet. De allierade västmakternas brott känner vi inte till, de är alltid de goda också i den populärkultur vi anammar.

Makten avgör bilden av historien.

Visst noterade vi samma anda i de tre storas fredsdeklaration i Shenzen nyligen?

Internationella domstolar ska inte blanda sig i brott mot mänskliga rättigheter i USA, Kina eller Ryssland. Åtminstone det var de eniga om!

Men om vi i Finland ärligt vill greppa vår historia ska vi inte försöka förtiga vårt samarbete med Nazityskland, lika lite som vi bör hymla om vårt senare förhållande till vår kommunistiska östgranne.

Nedtystandet av vissa aspekter utav vårt förflutna underlättar förvisso det politiska historiebruket. Samtidigt bör vi minnas hur snabbt ett maktombyte kan ändra en stats karaktär.

Det goda Frankrikes kärnvapenparaply som vi idag tycks hoppas på att komma under, kan mycket väl visa sig lika förrädiskt som det amerikanska.

De finländska nazisympatisörerna försvann in i anonymiteten snabbt efter kriget, liksom många kommunister och deras kollaboratörer efter den sovjetiska kraschen.

För tillfället håller Paasikivi-Kekkonen linjens anhängare låg profil, samtidigt som många hängivna USA-fans just nu famlar i existentiell blindo när drömfasaden rämnar.

Framtiden för de europeiska tolvstjärnorna är oviss. Ultranationalistiska högerkrafter vädrar morgonluft, också hos oss i Norden.

Muséer bör nog förväntas berätta historien som den varit utan överdriven samtida politisk korrekthet. Kan man presentera Hangö under Krasnyj Gangut-perioden 1940–41 och spåren efteråt, ska man nog också kunna visa stenen med hakkorset.

Och bilderna av hemvändande finländska SS-soldater i Hangö hamn, likaväl som Mannerheimstenen i Harparskog.

Alla hör de ihop med historien. Vare sig vi vill det eller inte.

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