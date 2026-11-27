Jag bara sluter ögonen – varför ska världen vara så hemsk?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag kan bara titta på. Jag vill göra något men jag vet inte vad. Borde det verkligen ligga på ungdomarna att se till att vi har en värld imorgon också?

”Flera dödade i massiv rysk attack mot Ukraina” står det med stor, röd text. Jag ligger under täcket i min varma, sköna säng och skrollar igenom de senaste nyheterna.

Jag bor i Finland, världens lyckligaste land och ett av världens tryggaste länder. Här har jag aldrig behövt oroa mig för krig på riktigt. Aldrig funderat på var närmaste skyddsrum ligger. Aldrig legat vaken om natten och undrat om min pappa ska komma hem levande från fronten.

För oss handlar problemen om annat. Hjärtan som krossas av otrogna pojkvänner eller klumpen i magen inför att berätta om det underkända matematikprovet för mamma och pappa.

Ändå känns de stora, tills man lyfter blicken. Här är våra problem otroligt små.

”Dödlig israelisk flygattack mot Gaza” står det med stor, röd text. Jag sitter på en obekväm stol i klassrummet. Jag vet att jag egentligen inte borde göra det här just nu men nyheterna lockar mer än finskans pluskvamperfekt.

Jag läser den första meningen. ”Minst två palestinier har dödats och ytterligare fem skadats.”

För oss blir de döda och skadade lätt bara till siffror. Siffror, något som vi skrollar förbi i farten. Men det var inte bara siffror. Det var någons dotter eller son. Någons mamma eller pappa. Någons syster eller bror. Vi glömmer att de faktiskt är människor med familj, hus och drömmar. Helt vanliga liv som plötsligt tar slut. Antagligen utan möjlighet att säga farväl. Utan att ge den där sista kramen.

Jag börjar bli ordentligt rädd för framtiden. Var ska allt detta sluta?

Här sitter jag kvar i klassrummet och skrollar vidare på samma gång som jag försöker förstå finskans agentkonstruktion. Mitt liv rullar på som om ingenting har hänt. Varför ska världen vara så hemsk?

”Historiker: USA i kallt krig mot Kina – men Iran har förberett sig på ett drönarkrig” står det med stor, röd text. Jag står på tågstationen i det råa, deprimerande vädret. Pulsen stiger, hjärtat dunkar snabbare och hjärnan snurrar fortare. Jag börjar bli ordentligt rädd för framtiden. Var ska allt detta sluta?

Perrongen är tom och en isande vindpust biter tag i mina kinder. Här står jag alldeles själv. Helt hjälplös. Utan ett sätt att stoppa hemskheterna. Jag kan bara titta på. Jag vill göra något men jag vet inte vad. Borde det verkligen ligga på ungdomarna att se till att vi har en värld imorgon också?

Nyhet efter nyhet. Den ena hemskare än den andra. Här är jag i Finland, världens lyckligaste land och ett av världens tryggaste länder.

Jag försöker vara tacksam över att jag drog vinsten i livets lotteri. Men jag kan inte sluta tänka på världens brutalitet. Jag vill bara blunda för allt men det går inte. Folk dör, folk lider, folk svälter. Och vad kan jag göra? Inget mer än att se på.

Jag lider av att se detta men det är ju inte synd om mig, det är inte jag som har det hemskt. Jag tar upp telefonen och skymtar något bekant. Där är den igen. Den stora, röda texten. Jag orkar inte en gång till. Jag bara sluter ögonen.