Omvärdera beslutet om dagverksamhetens kök!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Diskussionen om förslaget att avveckla köksverksamheten inom dag- och arbetsverksamheten i Åbo, Pargas och Kimitoön går het och det med all rätt.

Inbesparingen på 85 000 euro är liten jämfört med konsekvenserna. Köket har en central roll i verksamheten.

Det är en bra orsak att ifrågasätta och omvärdera beslutet.

I beredningen av sparåtgärder för 2027 ställde vi frågan till tjänstemännen om det finns risk för att servicen försämras för kunderna i den aktuella frågan. Svaret var nej. Nu vet vi att servicen utan tvivel skulle försämras. Det är en bra orsak att ifrågasätta och omvärdera beslutet.

Varhas styrelse har en gång tidigare (enhälligt) ändrat ett liknande förslag som då gällde barnhemmen, där köket och kökspersonalen är en viktig del av verksamheten. Vill man så kan man.

Då beslutet om inbesparingar fattades tidigare i höstas var det ett dokument som i första hand är avsett för Finansminsteriet, och det betonades flera gånger att vi kommer att återkomma till många av de oändliga raderna med ibland rätt kryptiska formuleringar.

Det tidigare underlaget och processen i det aktuella fallet håller inte för en kritisk granskning. Här har vi nu ett beslut som bör omvärderas.

Vänsterns fullmäktigegrupp vill vända alla stenar för att hitta en positiv lösning så snabbt som möjligt.