Bristande delaktighet med gång- och cykelled i Kimito centrum

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Livskraftscentralen i sydvästra Finland har på ett möte i Kimito 27.10.2026 informerat om en planerad gång- och cykelled.

En planering som jag uppfattat att är på god väg att förverkligas. Det märkliga är att jag, som ägare till en av fastigheterna som kommer att beröras, inte i något skede blivit kontaktad eller informerad. Inte under hela processens gång. Varken av Livskraftscentralen eller kommunen.

Jag kan omöjligt delta i och framföra mina åsikter på ett möte vars existens jag inte känner till. Det här mötet borde ha hållits i det skedet då planeringen startade.

Då skulle sakägarna ha inbjudits och givits tillfälle att framföra sina synpunkter. Det är oärligt att ge sken av att berörda fastighetsägare kan påverka ett beslut som i princip redan är fattat.