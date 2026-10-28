Se upp för parkeringsböter vid ÅUCS

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En varning till er som använder ÅUCS parkering: Se till att ni har en fungerande parkeringsapp i telefonen!

Jag besökte ÅUCS för en tid sedan och kollade på ÅUCS hemsidor att det går att betala parkeringsavgift med bankkort och också med p-app.

När jag lämnade bilen i p-huset och skulle betala var automaten ur bruk med texten (ei toiminnassa).

Jag har ingen p-app i telefonen. Jag tog foto av automaten och besökte ÅUCS och var säker på att det skulle finnas en böteslapp på bilen när jag återvände, och så var också fallet.

50 euro skulle jag betala till övervakningsfirman, i detta fall Aimo Park Oy.

Besvärade mig över deras beslut, skrev att automaten var ur bruk och att jag inte kunde betala med bankkort. Jag har också foto på automaten.

Svaret kom att det är förarens skyldighet att betala p-avgiften, och när det inte fanns p-kvitto i bilen så är det bara att betala.

Besvärade mig igen med lite mera text, men svaret var ungefär likadant. Besvärade mig igen med ännu mera text.

Svaret kom, fritt översatt att om inte automaten är i bruk bör p-avgiften betalas på annat sätt, till exempel med p-app. Beslutet kommer inte att ändras, så var vänlig och betala.

Jag besvärade mig ännu en gång, med ännu mera text. Svaret kom: Vi har slutbehandlat ditt ärende och vårt beslut kommer inte att ändras, men om jag vill ha en opartisk bedömning så uppmanas jag kontakta konsumentskyddet, men jag måste betala inom 14 dagar.

På ÅUCS hemsidor bör det stå med stora bokstäver att p-avgiften måste betalas oavsett om p-automaten är i funktion eller ej.

Om det är någon lagkunnig som läser detta så kunde den personen gärna svara om p-bolagen har rätt att bete sig så omänskligt eller är om det här är en ”grå zon”.