Sluta skrämma unga bort från politiken – respektera framtidens röster

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

För unga som vågar ta plats i politiken har det offentliga rummet alltmer förvandlats till en plats av nedsättande kommentarer, härskartekniker och rent hat.

När en ung person höjer sin röst möts hen allt för sällan av sakliga motargument – och allt för ofta av hån och "lilla vän"-attityder från vuxna som borde veta bättre.

Ett färskt exempel på detta är reaktionerna mot Adrian Liljeström, som nyligen (ÅU, 10.10) lyfte fram hur det känns diskriminerande att tvingas ha ett gulgrönt märke på bilen som 17-åring när man har tagit körkort.

Oavsett vad man personligen anser i själva sakfrågan om det ska finnas ett märke eller inte, så var bemötandet han fick i kommentarsfälten högst osakligt. I stället för en konstruktiv diskussion om ungas villkor och erfarenheter bestod kommentarerna av elaka påhopp, förlöjliganden och personangrepp.

När äldre debattörer och anonyma konton på nätet möter ungdomars engagemang med hån sänder det en farlig signal: att ungas upplevelser inte är relevanta och att deras åsikter inte har samma värde.

Att avfärda engagerade ungdomar med att de är "för unga för att förstå" är inget annat än härskarteknik.

Vi hör ofta hur vuxna efterlyser mer ungdomsengagemang och oroar sig över ungas sjunkande intresse för att delta i politiken.

Men svaret på varför många tvekar finns rakt framför oss, i kommentarsfälten. Vilken ungdom vill ge sig in i samhällsdebatten om priset är att bli offentligt hånad så fort man uttrycker en åsikt?

Om vi vill ha en levande och hållbar demokrati måste vi skapa ett debattklimat där unga politiker tas på allvar och bemöts med respekt. Det går alldeles utmärkt att vara oense i sak utan att gå till personangrepp eller trycka ner någon på grund av ålder.

Det är hög tid att vuxna i kommentarsfälten rannsakar sig själva och börjar föregå med gott exempel.