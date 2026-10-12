När åldersdiskrimineringen institutionaliseras

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

“Man ska inte dra alla över samma kam!” är en vanlig uppmaning när generaliseringar kommer på tal.

Män tar inte hand om barn lika bra som kvinnor. Programmerare är nördar. Politiker pratar utan att handla.

Men när unga utmålas som vårdslösa trafikanter rynkar ingen på ögonbrynen. Alla nickar instämmande. Den nya körkortsreformen medför både goda och onda aspekter, men är alla delar nödvändiga?

Den utvidgade riskutbildningen och skärpta krav för åldersdispens välkomnas med öppna armar. Vi blir alla bättre av ökad kunskap om trafikrisker, och alla behöver inte få körkort som 17-åring. Min erfarenhet är att dispensen tidigare delats ut med samma lättvindighet som vallöften före ett val.

Nattkörningen väcker däremot kluvna känslor. Jovisst! Den enda anledningen till att en 17-åring kör sent på natten är efter en fest eller som chaufför åt föräldrarna. Kommer antalet tonårsföräldrar att öka då man tvingas sova över hos sin partner för att klockan slagit midnatt?

Minskad alkoholkonsumtion och ökad nativitet är visserligen mål staten jobbar för, men det är inte problemet. I somras hade jag, som många andra unga, ett jobb. Det förutsatte att jag stämplade in klockan 05.00 varje morgon. Måste unga, flitiga arbetare nu cykla i mörker på obelysta vägar utan trottoarer bara för att de inte får köra bil innan solen stigit?

Även om nattkörningsförbudet slår hårt, är ungdomsmärket reformens i särklass värsta följd. Vilket syfte tjänar det?

Till skillnad från övningsperioden så finns det inget behov av att förklara ett möjligt avvikande körbeteende. Vi har fått körkortet för att vi kan köra. Dessutom bemöts unga chaufförer med triangel av ett ytterst märkligt beteende från övriga bilister, något bilskollärare och föräldrar kan intyga.

De senaste tio åren har olyckor där unga chaufförer varit inblandade minskat kraftigt. Enligt Liikenneturva är antalet döda per 100 000 körkort på samma nivå som för 75-plussare.

Var är deras märke som varnar för oförmåga att manövrera fordonet? Ungdomsmärket handlar inte om trafiksäkerhet. Det är ett tecken på att unga än en gång döms som omogna enbart på grund av sin ålder.