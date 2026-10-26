Hur mår medierna rent ekonomiskt just nu?

I Mediepanelen diskuteras den här gången mediernas ekonomiska sits. Lyssna på Mediepanelen här!

Dagens tema i Mediepanelen är medier och pengar. Sparbehovet gör sig påmint överallt, så också hos mediehusen.

Samlingspartiet och Sannfinländarna har sagt att de vill skära ner Yles budget med upp till 40 procent. Nyhetsbyrån STT kan tvingas lägga ner helt i början av nästa år på grund av bolagets ekonomiska utmaningar. Posten höjer sina priser för utdelningen av papperstidningar.

Den strukturella förändringen där mediebranschens affärsmodell har försvagats snabbare än vad man lyckats skapa tillväxt i nya inkomstkällor. Marknaden upplevs vara allt mindre beredd på att faktiskt betala för journalistiken.

I Mediepanelen diskuterar Anna Forth, direktör för Svenska Yle, Kalle Silfverberg, chefredaktör för Hufvudstadsbladet, Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet och Susanna Landor, chefredaktör för Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser kring dessa frågeställningar. Maria Nylund leder diskussionen.

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