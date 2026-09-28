Vem bestämmer om vårt svenska språk?

I Mediepanelen diskuteras den här gången språk. Lyssna på Mediepanelen här!

Gör Svenska Yle det onödigt krångligt för sig då man går in för att ändra stavningen av etablerade Ukrainska namn? Varför går HBL och Vasabladet en annan väg? Vilka aspekter ligger i vågskålen när man gör en sådan här förändring?

Mediepanelen tar sig an språkfrågor och i panelen medverkar Anna Forth, direktör för Svenska Yle, Kalle Silfverberg, chefredaktör för Hufvudstadsbladet, Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet och Susanna Landor, chefredaktör för Åbo Underrättelser. Maria Nylund leder diskussionen.

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