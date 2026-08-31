Varför är det viktigt för medier att granska försvaret?

I Mediepanelen diskuteras den här gången försvaret. Lyssna på Mediepanelen här!

Vilken roll spelar medierna då försvarsfrågor diskuteras?

Finlands försvarsutgifter ökar stadigt och förväntas vara dubbelt så stora inom bara några år. En färsk rapport från försvarsmakten målar upp dystra scenarier fram till år 2040.

En del bedömare menar att Rysslands trängda läge i Ukraina gör dem allt mer farliga också för oss och oron för sabotage av olika slag ökar.

I Mediepanelen möts den här gången Niklas Nyberg (Vasabladet), Jonas Jungar (Svenska Yle), Dan Lolax (Hufvudstadsbladet) och Susanna Landor (ÅU) som diskuterar under Maria Nylunds ledning.

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