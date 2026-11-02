Åbo och Egentliga Finland som en del av den västliga metropolen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Åbo och Egentliga Finland utgör redan genom sitt geografiska läge Finlands port mot väst. Från Åbo finns fasta förbindelser till Sverige både till sjöss och med flyg, och i framtiden kanske även landvägen.

Egentliga Finland har också en lång tradition av samarbete och tvåspråkighet till sin fördel.

Det ligger i vårt intresse att ytterligare stärka det nordiska samarbetet i Östersjöregionen, i synnerhet med Sverige och Stockholm. I praktiken innebär detta, utöver transportförbindelser, ett nära samarbete inom utbildning och forskning, näringslivet och olika offentliga tjänster.

Framgångsrika exempel på sådant samarbete finns bland annat inom hälso- och sjukvården, där samarbete har bedrivits med Karolinska sjukhuset.

Om man under hela sin skoltid aldrig får tillfälle att använda svenska språket i praktiken är det svårt att som vuxen förstå vilka fördelar språkkunskaperna ger.

Högskolorna i Åbo har redan ett nära samarbete med de övriga nordiska länderna, men skulle samarbetet i framtiden kunna bli helt sömlöst med svenska högskolor eller den egna partnerhögskolan, också gällande utbildningsutbudet?

Ett gemensamt utbildningsutbud skulle göra det lättare att jämföra utbildningarnas innehåll och undervisningsmetoder samt främja ömsesidigt lärande.

Har alla våra kommuner nära vänortssamarbete med Sverige? Hur värnar vi om samarbetet i beslutsfattandet och i skolornas vardag? Ordnas det skolbesök till Sverige inom den grundläggande utbildningen – och vice versa?

Om man under hela sin skoltid aldrig får tillfälle att använda svenska språket i praktiken är det svårt att som vuxen förstå vilka fördelar språkkunskaperna ger.

Artificiell intelligens kommer inte att ersätta mänsklig interaktion, och i grunden bygger såväl politik som affärsverksamhet på relationer mellan människor.

Om samarbetsrelationer och verksamhetsområdet för näringslivet på ett naturligt sätt är sömlöst sammankopplade med Sverige, stärks också motivationen att studera svenska.

Vi har särskilt mycket att lära av svenskarna när det gäller varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning.

Det naturliga valet för företags- och näringslivssamarbete är Sverige och därefter de övriga nordiska länderna. Att etablera sig utanför Europa kräver redan helt nya typer av kompetens och kapital, medan det är betydligt enklare att expandera till Norden eller inleda export dit.

Vi har särskilt mycket att lära av svenskarna när det gäller varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning. Allt behöver inte vara 120 procent perfekt innan man kan berätta för kunden om en ny produkt eller tjänst.

All visdom finns inte i Helsingfors, och alla vägar behöver inte leda till Rom. Stockholm räcker också.

Genom mitt eget arbete har jag fått samarbeta med svenskar och har då märkt att de senaste årens händelser förbättrat finländarnas ställning och anseende i Sverige: man vill höra våra synpunkter och vår kompetens efterfrågas.

Genom att stärka vår position och roll i förhållande till Sverige och Norden stärker vi samtidigt vår ställning i Finland. I praktiken innebär detta större satsningar och investeringar i Egentliga Finlands infrastruktur, kompetens och företag.

Har vi som invånare i Egentliga Finland viljan, modet och kompetensen att höja vår egen profil och placera oss som en del av det västliga metropolområdet?

All visdom finns inte i Helsingfors, och alla vägar behöver inte leda till Rom. Stockholm räcker också.