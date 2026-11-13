Konkursvåg sköljer över restauranger i Åbo – orsakerna är många Antalet konkurser och inlämnade konkursansökningar är redan nu fler än under hela fjolåret. Annina Suominen/Katarina Pada/Jesper Alm Morrison’s, Nick’s Food Design och Brahen Kellari är tre av de restauaranger som har gått i konkurs de senaste åren. Brahen Kellari flyttade för två år sedan från Kristinegatan till Slottsgatan. Kim Lund Publicerad: 13.11.2026, 5:00 Under sen Kim Lund Ge respons åt redaktören Publicerad: 13.11.2026, 5:00 Dela artikeln KOMMENTARER