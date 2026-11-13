Konkursvåg sköljer över restauranger i Åbo – orsakerna är många

Antalet konkurser och inlämnade konkursansökningar är redan nu fler än under hela fjolåret.

Annina Suominen/Katarina Pada/Jesper Alm Morrison’s, Nick’s Food Design och Brahen Kellari är tre av de restauaranger som har gått i konkurs de senaste åren. Brahen Kellari flyttade för två år sedan från Kristinegatan till Slottsgatan.

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