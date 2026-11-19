ÅU är tredje bäst i landet – får beröm för högklassig och genomtänkt journalistik

För tredje året i rad kliver Åbo Underrättelser upp på prispallen då landets bästa lokaltidningar utsetts.

Linn Mattson ÅU:s redaktion. Från vänster stående: Sabine Schütt, Kim Lund, Carina Holm, Monica Forssell, Susanna Landor, Frida Nyberg-Pulli. Sittande: Katarina Pada, Kalle Grönroos. På skärmen i bakgrunden: Markus Lindström, Johan Backas, Mikael Heinrichs, Emilia Örnmark, Annina Suominen och Kristoffer Nöjd. Från bilden saknas Anne-Maarit Itänen, Malin Johansson, som i första hand jobbar för Pargas Kungörelser och Tuuli Meriläinen som jobbar både för PK och ÅU. Till gänget hör också frilansskribenterna Freja Rudels och Krister Lindberg.

Det är en glad chefredaktör som tar emot priset i Tammerfors.

– Efter två guld på raken kunde jag aldrig drömma om medalj också i år, säger Susanna Landor om utmärkelsen som delas ut av branschorganisationen Nyhetsmediernas förbund.

– Det är fantastiskt att ÅU fortsätter övertyga både medieproffs och journalistikstuderande i juryn, i hård konkurrens av duktiga och drivna finska tidningar.

Juryns bedömning utgick för andra året i rad från tidningarnas digitala innehåll på webben och i sociala medier, i enlighet med den rådande trenden för dagens mediekonsumtion.

Det är en utveckling som också landets äldsta tidning tydligt märkt av, och som var en vägande orsak till att ÅU för ett år sedan gick ned i pappersutgivningen, från fem till en tidning i veckan, för att kunna satsa mer på webben.

– Fredagens bastanta papperstidning är ett uppskattat läspaket till helgen. Samtidigt ser vi att en allt större majoritet av våra prenumeranter läser ÅU i mobilen, säger Landor.

På webben åu.fi serverar ÅU färska nyheter och ett varierat innehåll varenda dag, oberoende av vardag eller helg.

– Att läsa ÅU digitalt är förresten inte någon renodlad åldersfråga. Vi har 90-åringar som galant läser nyhetsflödet på webben eller e-tidningen, och så har vi yngre prenumeranter som ber om hjälp av vår kundtjänst för att komma i gång.

Landor betonar vikten av pålitlig och ansvarsfull journalistik i en samhällsdebatt som präglas av ökande desinformation, svag källkritik och algoritmstyrt innehåll på sociala medier.

– En kommun utan lokalt förankrad journalistik blir snabbt en kommun där allt färre vet vad som är på gång. Utan ÅU skulle invånarna ha svårare att förstå och kunna påverka det som händer i Åbo och Åboland.

Konkret närvaro är lokaltidningens trumfkort.

– ÅU är lokalare än andra, och producerar journalistik som ingen annan kan göra. Det är vår styrka. Det lokala handlar inte bara om geografisk avgränsning utan om att vara närvarande i människors vardag, förstå vilka frågor som är viktiga, hitta unika idéer och identifiera lokala vinklingar på nationella fenomen.

Ofta är ÅU den enda journalistiska aktören på svenska som konsekvent följer beslutsfattandet i regionen när det gäller kommunfullmäktige, välfärdsområdet, skärgårdstrafik, markanvändning, skolor och vårdfrågor, enligt chefredaktör Landor.

– ÅU har dessutom en kulturjournalistik utöver det vanliga, och är en stark samhällsdebattör via aktiva insändarskribenter, ett brett kolumnistutbud och flera ledare i veckan.

Under det gångna året har ÅU också målmedvetet satsat på kortvideor. Landor säger att kollegerna redan är ”riktiga hejare på att göra informativa, snärtiga och mångsidiga videor.”

– Videorna når mångfalt fler ögonpar än våra skrivna artiklar, och de når framför allt en helt ny publik som inte nödvändigtvis känt till ÅU tidigare.

För att hitta sätt att nå ut till fler unga samarbetar tidningen också med Åbo Akademi, bland annat genom ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan. Dessutom erbjuds första årets ÅA-studerande en gratis digital prenumeration på ÅU.

– Även om unga i dag i huvudsak konsumerar innehåll i sociala medier och på engelska, vill jag tro att också de är betjänta av närproducerad pålitlig journalistik. Men det gäller att hitta nya sätt och format för att nå dem.

Just modet att testa nya koncept kan vara en förklaring till ÅU:s framgång i tävlingen om landets bästa lokaltidning, säger Landor.

– Vi testar frejdigt, hjälper varandra och lär oss tillsammans. En mix av erfarenhet och experimentlusta krävs för utveckling – plus en förmåga att både kunna skratta och svära ihop.

ÅU tävlade om titeln Årets lokalmedia i serien för tidningar som inte ingår i en koncern.

ÅU ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi och är, vid sidan av sin systertidning Pargas Kungörelser, fastlandets enda svenskspråkiga dagstidning som inte hör till rikssvenska Bonnierkoncernen.

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