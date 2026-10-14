I himlarna: Fader vår eller Vår mor?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nya testamentet har kommit ut i nyöversättning 2026. Varje ny översättning ska vara modern och tilltala dagens yngre läsare. Men är det så?

Låt mig deklarera genast: Ju äldre översättning desto mer spännande. Ett gammalt språk för med sig en lyster från traditionen.

Är bönen Fader vår mossig och ersatt av Vår Far borde man väl löpa linan ut och tidsenligt föra in kvinnan: Vår mor! Mansdominansen i Bibeln är förödande.

För några år sedan på en konfirmation läste prästen Vår Fader enligt översättning 2000. Menigheten vägrade och läste utantill den gamla versionen, den ”rätta” från 1917. Lätt road måste prästen följa sin menighet.

Frasen fader vår, alltså med efterställt pronomen (vår), har sin upprinnelse i medeltida svenska. Det är lite högtidligt men används ännu i vardagligt i uttryck som pojken min, flickan din. Ordet far har ersatt fader men är också det gammaldags. Helt modernt vore Vår pappa.

Lika intressant som Vår far är en äldre modernism, nämligen himlen. I den äldsta översättningen 1526 heter det: Fader vår som är i himlarna (obs. pluralis), senare 1703 blir det: Fader wår som äst i himlom (pluralis), och slutligen 1917: Fader vår som är i himmelen (singularis) liksom 2000: Vår fader du som är i himlen, och 2026: Vår Far i himlen. Varför på detta viset?

I den latinska grundtexten från 300-talet e.Kr. står det: Pater noster, qui es in caelis. Caelis är en form i pluralis, himlarna. Men varför inte då inte singularisformen caelo som betyder himlen? Ja, helt enkelt för att man i antiken föreställde sig himlen som cirklar eller skal runt jorden, alltså himlar. Den synen följde man alltså i de gamla översättningarna ända till 1917 då synen på himlen som en himmel genomfördes. Javisst, vi säger också att någon överlycklig person är i sjunde himlen.

Uttrycket Fader vår lämnas för att det är gammal svenska, himlarna lämnas för att vi senare i svensk tid ser en himmel, inte flera.

Man kan ifrågasätta moderniseringen i båda fallen. Fader vår är stilig gammal svenska, himlarna en genuin antik syn på den (religiösa) verkligheten. Visst, jag tilltalas av detta annorlunda.

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