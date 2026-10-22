Finland byggs med kunskap

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finland har inte blivit ett av världens mest framgångsrika länder av en slump. Vi har byggt vårt välstånd på utbildning, forskning, företagsamhet och en stark tilltro till vår förmåga att lära oss nytt.

Det här har varit nödvändigt eftersom Finland inte har några enorma naturresurser, ingen stor hemmamarknad och inget geografiskt läge som automatiskt garanterar framgång. Vår viktigaste tillgång har alltid varit människorna och deras kunnande. Det här är särskilt tydligt i Åbo.

Åbo är en av Finlands viktigaste universitetsstäder. Här möts historia och framtid, språk och kulturer, forskning och företagande. Här finns en koncentration av kunnande som har betydelse långt bortom Aura å.

Åbo Akademi har en särskild roll i denna helhet. Universitetet är inte bara centralt för det svenska i Finland. Det är också en viktig del av vårt lands vetenskapliga nätverk överlag. Men också universitet behöver kunna förnya sig.

Bakom varje utbildningsprogram finns studerande, lärare och forskare som investerat tid och engagemang i sitt arbete. Den oron ska förstås tas på allvar. Diskussionen om ÅA:s framtid visar hur svårt det kan vara att förena ekonomiska realiteter med ambitionen att upprätthålla en bred och högklassig utbildning.

Jag är glad för de tilläggsresurser regeringen kunnat garantera ÅA för det specialansvar man har för svensk utbildning.

Samtidigt måste vi kunna diskutera hur våra universitet ska utvecklas för att också i framtiden vara starka och relevanta. Förnyelse i sig är inte ett hot mot bildningen. Förnyelse behöver alltid ske med respekt för bildningens värde.

Det finns en risk att vi i en tid av ekonomiska utmaningar börjar betrakta utbildning främst som en utgift, men utbildning och forskning är inte bara kostnader, de är själva förutsättningen för morgondagens välstånd.

Finland behöver fler idéer som blir företag, fler forskningsresultat som leder till innovationer och fler människor som vågar skapa något nytt. Det förutsätter starka universitet och ett nära samarbete mellan högskolor, näringsliv och det omgivande samhället.

Här har Åbo och hela Egentliga Finland stora möjligheter. Det finns en stark industriell bas här, ett mångsidigt näringsliv och högklassig forskning. När dessa styrkor möts växer nya möjligheter fram.

Men universitetens uppgift är inte bara att utbilda för arbetslivets behov. Universitet ska också utveckla vårt tänkande, utmana invanda föreställningar och hjälpa oss förstå en värld som förändras allt snabbare.

I en tid då demokratin utmanas och den internationella osäkerheten ökar är den uppgiften minst lika viktig som tidigare.

Jag tror starkt på Finlands framtid. Men framtidstro får inte förväxlas med föreställningen att allt ordnar sig av sig självt. Det gäller inte minst våra svenskspråkiga utbildningsinstitutioner. För deras betydelse sträcker sig långt utanför svenskfinlands gränser. De stärker Finlands kompetens, internationella kontakter och mångfald.

Åbos historia visar vad kunskap kan åstadkomma och ger oss en bra grund för framtiden. Vi stärker Finland genom att satsa på kunnande, på alla nivåer.

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