Forskningen blir personlig – när ska vi låta naturen ha sin gång?

Privat

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

För en forskare som jag kan en skräntärna med färgring och GPS-sändare på ryggen vara både en datapunkt på skärmen och en enskild fågel.

Men efter att ha följt samma population i flera år blir vissa fåglar också märkligt bekanta. Man ger dem kanske ett smeknamn, lär sig var de häckar, var de övervintrar och om de återvänder följande vår. Till slut börjar man hoppas att de gör det.

Forskare förväntas vara objektiva. Men jag tror inte att det riktigt är samma sak som att vara likgiltig. Få människor tillbringar kalla morgnar i båt, kliver i land på vågsköljda skär och följer samma fåglar år efter år utan att på något sätt fästa sig vid dem.

Kanske är det till och med en del av drivkraften. Man vill förstå dem just för att man bryr sig om vad som händer med dem.

För mig blir det svårare när olika arters intressen krockar. Havsörnens återkomst är ett tydligt exempel. För bara några årtionden sedan var havsörnen illa ute.

I dag är den åter mycket talrik längs våra kuster. Det är en fantastisk framgång för naturskyddet, och något jag tycker att vi med rätta kan vara stolta över.

Samtidigt kan den växande havsörnspopulationen sätta ett betydande tryck på kustfåglar, också på arter som redan har det svårt.

Då uppstår en situation där en skyddad art kan utsätta en annan för hård predation. Jag märker själv att jag har svårt att säga exakt vad jag tycker att det rätta svaret borde vara.

Det är kanske lätt att säga att vi bara ska låta naturen ha sin gång. En del av mig tycker att det argumentet är väldigt tilltalande.

Rovdjur dödar byten – det är trots allt vad rovdjur gör. Men samtidigt börjar jag fundera på vad ”låta naturen ha sin gång” egentligen betyder i en miljö som vi människor redan har förändrat så mycket.

Vi har förföljt vissa arter och senare skyddat dem. Vi har förändrat livsmiljöer, näringsvävar och de villkor som både rovdjur och bytesdjur lever under. Vi har dessutom själva valt vilka arter vi vill hjälpa tillbaka och vilka miljöer vi försöker återställa.

Det finns knappast någon väg tillbaka till en orörd natur där vi kunde börja om från början och sedan lämna allt ifred.

Och där uppstår, åtminstone för mig, ett svårt etiskt problem: också att inte göra någonting är ett val. Icke-ingripande kan kännas som den mest neutrala hållningen, men det för oss inte tillbaka till en natur före människans påverkan.

Det innebär bara att dagens system, som delvis formats av våra tidigare handlingar, får fortsätta. Samtidigt känns det förstås inte heller rimligt att vi ska ingripa varje gång naturens utveckling inte passar våra egna mål.

Jag har inget enkelt svar på var gränsen borde gå. Kanske kan forskningen inte heller ge oss ett sådant svar. Forskning kan hjälpa oss att förstå vad som händer, varför populationer förändras och vilka följder olika val sannolikt får.

Men den kan inte helt tala om för oss vilket resultat vi borde föredra. Det är kanske också viktigt att säga högt. Vetenskapen kan beskriva följderna av våra val, men inte ensam avgöra vilka mål vi ska ha.

Det är också här forskningen blir personlig. Vi blir kanske aldrig helt neutrala inför de djur vars liv vi följer, och kanske behöver vi inte heller vara det. Det viktiga är kanske snarare att känna igen våra sympatier och ändå låta resultaten utmana dem.

Naturen har inga hjältar och skurkar. De rollerna skapar vi själva. Det verkliga testet är kanske inte om vi går in i en fråga utan egna uppfattningar, utan om vi är beredda att ändra dem när verkligheten säger emot.