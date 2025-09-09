Äldre kvar på sjukhus i onödan – proppfulla avdelningar i somras trots myndighetslarm

Monica Forssell
En dörr som står öppen till ett rum på en sjukhusavdelning.
Regionförvaltningsverket anmärkte i våras på ÅUCS jour och att patienter blir liggande för många dagar på jouren samt att det inte finns tillräckligt med vårdplatser för fortsatt vård. Sommarens katastrofköer avslöjar att problemen inte har avhjälpts.

Tarmvred. Så kunde kanske diagnosen för sjuk- och äldrevården i Egentliga Finland lyda.

Publicerad:

På ytan råder

Webbchef, reporter
Publicerad: