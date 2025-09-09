Äldre kvar på sjukhus i onödan – proppfulla avdelningar i somras trots myndighetslarm Monica Forssell Regionförvaltningsverket anmärkte i våras på ÅUCS jour och att patienter blir liggande för många dagar på jouren samt att det inte finns tillräckligt med vårdplatser för fortsatt vård. Sommarens katastrofköer avslöjar att problemen inte har avhjälpts. Tarmvred. Så kunde kanske diagnosen för sjuk- och äldrevården i Egentliga Finland lyda. Monica Forssell Publicerad: 9.9.2025, 5:00 På ytan råder Monica Forssell Webbchef, reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 9.9.2025, 5:00 Dela artikeln