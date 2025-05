Äntligen får unga sin terapigaranti

Allt fler unga mår illa i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd THL har på basis av olika undersökningar konstaterat att cirka 20–25 procent av ungdomar lider av någon psykisk störning och de är de vanligaste hälsoproblemen bland skolelever och unga vuxna.

Likaså är utmaningar med psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna för sjukpensioneringar bland unga.

Den 1 maj sker någonting historiskt. Då träder terapigarantin för barn och unga i kraft. Det har varit en av den här regeringens viktigaste åtgärder för att främja tillgången på mentalvårdstjänster för unga.

Terapigarantin innebär att barn och unga under 23 år ska få vissa mentalvårdstjänster senast inom en månad från det att servicebehovet konstaterades.

Förändringen är historisk. Den är mer än välkommen. Vi har i dag allt för många unga som inte får tag på en sakkunnig inom vården ifall han eller hon upplever utmaningar med psykisk ohälsa.

I Finland har servicekedjan inom mentalvårdstjänsterna varit oklar och nu sker en förbättring åtminstone för ungas del. För unga har det varit svårt att veta om man ska vända sig till elevvården eller direkt gå till hälsostationen.

Genom terapigarantin hoppas jag att unga vet att de är berättigade till stöd och vård inom social- och hälsovården.

Trots att terapigarantin tas i bruk måste vi gå ett steg djupare – vad beror det på att våra unga mår så illa?

När jag själv talar med unga lyfter de ofta fram känslan av prestationsångest. Den skapas av pressen av att prestera i skolan men även av det sociala umgänget där sociala medierna spelar en stor roll.

Unga har via sociala medierna kontakt med hela världen och de får ta del av all slags info, också sådan som är dåliga för ens självkänsla. Unga ställs in för en press som inte är bra för deras hälsa.

Det är därför vi öppnare borde tala om vad vi bör göra i vårt skolsystem och övriga service för att förebygga att unga mår illa.

Det handlar förstås om att skolan ska ha tillräckliga resurser inom undervisningen men även för att förebygga bland annat mobbning.

Motionen och hobbyer är också viktiga och den här regeringen satsar stort på att få Finlandsmodellen som garanterar en trivsam hobby för alla barn och unga etablerat i hela landet.

Det är bra att terapigarantin kommer nu, men den kommer allt för sent. I redan tio år har man sett ett växande behov av mentalvårdstjänster bland unga.

Vi måste också lösa utmaningarna med tillgången på skolpsykologer och annan personal inom elevvården som det finns brist på.

Men vi bör också se till att familjerna i Finland mår bra. Det är i familjerna som grunden för barn och ungas framtid skapas.

Det är förstås bra att komma ihåg att inte enbart unga lider av psykisk ohälsa.

Enligt OECD:s undersökningar skapar utmaningar med psykisk ohälsa kostnader upp till 11 miljarder euro för Finlands offentliga ekonomi. Det är en enorm summa och något vi politiker borde oroa oss för.

Inom arbetslivet finns det flera finländare som lider av psykisk ohälsa men samma gäller också seniorer.

Flera seniorer i Finland lider av ensamhet, vilket enkelt kan leda till utmaningar med psykisk ohälsa ifall ensamheten går emot ens egna önskan.

Därför bör vi se till att äldreomsorgen inte digitaliseras till sin spets. Det behövs fysiska kontakter bland annat inom äldres dagverksamhet.

Terapigarantin för alla under 23-åriga är ett mycket viktigt steg i rätt riktning inom mentalvårdstjänsterna.

Lagstiftaren borde ha agerat tidigare men så har det inte gått. Men nu sker förändringen vilket vi ska vara glada för.

Nu får vi blicka framåt och även ta sikte på att terapigarantin ska gälla alla unga vuxna upp till 30 år.