Begränsningar begränsar rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Begränsningar i tillgängligheten begränsar rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning vill delta i allmänna evenemang på samma vis som du och jag.

Många personer med funktionsnedsättning blir hemma på grund att evenemanget inte tar hänsyn till tillgängligheten.

De Grönas politiker och vice ordförande för Nämnden för ÅUCS-sjukhustjänster i Varha, Selinä Nera, beskriver sina erfarenheter och anmärkningar i en artikel i Helsingin Sanomat 27.6.2025.

Evenemangen Down By The Laituri och Ruisrock får anmärkningar, enligt Helsingin Sanomat.

Det skulle vara viktigt att kunna utnyttja tillgänglighetsombuden mer. Flera borde utbilda sig till tillgänglighetsombud. Ett enda ombud räcker inte.

I flera städer och kommuner finns en tillgänglighetsombud eller funktionshindersombud.

Ombudsmannens uppgift är att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ta sig tryggt fram till allmänna platser och tillställningar.

Det finns omkring 90 tillgänglighetsombud i Finland, enligt Invalidförbundet: Helsingfors (15 ombudsmän), Tammerfors (12), Uleåborg (6), Lahtis (5), Esbo (4), Kangasala (3).

2 ombudsmän i Björneborg, Borgå, Joensuu, Jyväskylä, Lojo, Nokia, S:t Michel, Vanda, Villmanstrand, Åbo.

1 ombudsman i Eura, Hangö, Harjavalta, Heinola, Hyvinge, Kajana, Kervo, Kittilä, Kouvola, Kuopio, Lemu, Nyslott, Orimattila, Pargas, Pälkäne, Reso, Riihimäki, Salo, Sastmala, Somero, S:t Karins och Kustö, Taipalsaari, Tavastehus Terälahti, Träskända, Tusby, Vaajakoski, Vasa, Vichtis, Ylivieska, Östermyra. (Källa: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys-ja-saavutettavuuskartoittajat).

Utbildning för att bli tillgänglighetsombud finns i LUT-universitetets regi.