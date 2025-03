ÅST:s soppteater gästas av Dockhems-Nora som shoppat loss på nätet

Pette Rissanen Ibsens Nora har varit frustrerad i nästan hundrafemtio år. I dag skulle hon kanske shoppa vad som helst på nätet, en laddningsbar tandborste, till exempel. Daniela Franzell har skapat en komprimerad Nora för ÅST:s soppteater.

En klassiker komprimerad och avpassad till en lunchpaus, det är väl inte så illa tänkt? Människor i dag vill ju effektivera sin tid och tränger in lite kultur under måltiden eller promenaden. Fast soppteater har funnits länge som koncept. Soppteatern har varit efterfrågad på ÅST och den som minns So