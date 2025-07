I “Alligator Alcatraz” frodas ytterhögerns drömmar om massdeportationer

None Kasper Braskén

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den första reflexen för en historiker är att sätta saker i rätt historisk proportion. Jag lyssnade därför med djup skepticism till hur president Donald Trump under sin presidentvalskampanj hotade med en radikal omställning av USA:s invandringspolitik med målet att utvisa 15 till 20 miljoner människor.

Målsättningen verkade högst osannolikt då USA under tioårsperioden (2014–2024) lyckades genomföra “bara” cirka 2,3 miljoner deportationer. Trumps uttalanden kunde med fördel placeras till kategorin extremhögerns dystopiska fantasier, inte realiserbar politik.

Det pinfärska lagpaketet "One Big Beautiful Bill” har nu radikalt ändrat på den situationen. USA:s immigrationstillsyn tilldelades ny finansiering på över 100 miljarder dollar (cirka 85 miljarder euro) – bara tre miljarder mindre än Finlands hela statsbudget för 2025.

Det skulle inte vara Amerika om ‘Alligator Alcatraz’-merch inte redan finns till salu på Republikanska Partiets webbplats i Florida.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) erhåller nu bland annat 45 miljarder dollar för att utöka sin “förvaringskapacitet” till 100 000 bäddar, 14 miljarder dollar för utvisningsoperationer och 8 miljarder dollar för att anställa 10 000 nya utvisningshandläggare.

ICE blir därmed den största federala brottsbekämpande myndigheten i USA:s historia. Helt som FBI och CIA är globalt igenkännbara akronymer, bör ICE senast nu räknas till samma kategori.

För att förverkliga massdeportationsdrömmarna krävs en inhuman plan. Chefen för ICE nämnde tidigare i april att de strävar att skapa ett system som är lika effektivt som “Amazon Prime, men för människor”, det vill säga ett nätverk av transportfordon och lager som kan samla ihop människor för utvisning, helt som e-handelsjätten Amazon levererar paket runt om i världen.

Nyheten har rivit upp en gammal debatt från sommaren 2019 då demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) under Trumps första presidentperiod hävdade att USA börjat konstruera ett nätverk av koncentrationsläger för invandrare vid gränsen till Mexico.

Debatten gick het då många i sin historiska okunskap sammanblandade koncentrationsläger med nazisternas förintelseläger. Den amerikanska professorn i sociologi Jonathan Hyslop påpekade att den moderna idén om koncentrationslägret har en avsevärt längre historia. Britterna var bland de första att “uppfinna” koncentrationslägret under andra boerkriget 1901–02 i Sydafrika, och konceptet har utnyttjats sedan dess i diverse former, bland annat i USA under interneringen av japaner under andra världskriget.

Gnistan till den nya debatten om “Amerikas gulag” fick fart förra veckan under invigningen av ett nytt deporteringscenter med namnet ’Alligator Alcatraz ’i Florida, strategiskt placerad i ett område omringat av svårtillgänglig våtmark med alligatorer och pytonormar.

Deporteringsindustrin omvandlas därmed till ett popkulturfenomen. Du kan köpa tröjor, hattar, och dryckeskylare för att popularisera och visa ditt stöd för massdeportationerna och för det nya fängelsekomplexet för immigranter i alligatorstil (GOP, Florida).

Med hänvisning till lägret i Florida meddelade Department of Homeland Security (DHS) via X i dystopisk företagsanda: "Vi arbetar på kostnadseffektiva och innovativa sätt att uppfylla det amerikanska folkets mandat för massdeportationer.”

Hur kommer dessa hundratusentals människor att tillfångatas och samlas till fängelsesystemet? Vad händer med lokalsamhällen med stark invandrarnärvaro då maskerade ICE-agenter utan ID-brickor eller uniformer börjar samla ihop folk på basen av etnicitet och ras?

Det är hoppingivande att solidariteten med de utsatta fortsättningsvis är starkt och motståndet mot det fascistiska deportationsprogrammet kommer att aktivera allt fler till motståndet. Fler sammandrabbningar och protester är att vänta, helt som "No Kings” protestdagen den 14 juni blev en av de största endagsprotesterna i USA:s historia.

Den legendariske amerikanska medborgarrättsaktivisten Roger Baldwin tillskrivs en livsregel som känns mer aktuell än någonsin: "Tystnad har aldrig vunnit rättigheter. De införs inte uppifrån – de tvingas fram av påtryckningar underifrån.”