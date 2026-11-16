Bostadspriserna låga i Åbo – men råder köparens marknad? Priserna talar för köparna. Men när bankerna och ekonomin kommer in i bilden ändras läget. Annina Suominen Kvadratmeterpriset på gamla aktiebostäder med två rum i centrala Åbo (postnummer 20100) har sjunkit från 3 900 euro till under 3 400 euro åren 2022–2025, visar Statistikcentralens uppgifter. Den sjunkande trenden gäller också andra bostäder i Åbo. Annina Suominen Publicerad: 16.11.2026, 5:00 Råder köpa Annina Suominen Ge respons åt redaktören Publicerad: 16.11.2026, 5:00 Dela artikeln KOMMENTARER