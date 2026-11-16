Bostadspriserna låga i Åbo – men råder köparens marknad?

Priserna talar för köparna. Men när bankerna och ekonomin kommer in i bilden ändras läget.

Annina Suominen
många hus och himmel
Kvadratmeterpriset på gamla aktiebostäder med två rum i centrala Åbo (postnummer 20100) har sjunkit från 3 900 euro till under 3 400 euro åren 2022–2025, visar Statistikcentralens uppgifter. Den sjunkande trenden gäller också andra bostäder i Åbo.
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Råder köpa

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