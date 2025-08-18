Det nya stödet för lärande kan bara fungera om pengarna landar rätt

Den nya modellen för stöd för lärande har förutsättningar att bli en lyckad satsning – om de utlovade pengarna verkligen används för det ändamålet.

Det anser vi på Förbundet Hem och Skola, Finlands svenska lärarförbund och Valteri, som är ett center för stöd för lärande.

Cirka 25 procent av de finländska eleverna får i dag någon form av extra stöd.

När man talar om stöd för lärande är det inte någon liten grupp elever det handlar om.

Sedan den 1 augusti har den tidigare trestegsmodellen ersatts med en ny modell.

Till sitt upplägg verkar den nya modellen vara vettigare: mindre administration för lärarna och fokus på elevens faktiska behov av stöd.

För att förverkliga den nya modellen skjuter staten till nästan 100 miljoner euro per år.

Så långt är allt frid och fröjd, men: det här är inte öronmärkta pengar.

Här är det viktigt att föräldrar och lärare är på alerten och ser till att de förtroendevalda följer upp till vad pengarna verkligen används.

Därför hänger allt på att kommunerna verkligen använder pengarna på stöd för lärande och inte prioriterar annat.

Utbildningsanordnarna måste nu sätta fokus på elevens lärande och lägga upp hur stödet för lärande i praktiken ska utformas när undervisningen planeras.

Till exempel införs begränsningar för hur stora undervisningsgrupperna kan vara. I och med den här förändringen får en grupp innehålla högst fem elever som har ett beslut om elevspecifikt stöd.

Tyngdpunkten i reformen ligger ändå på det gruppspecifika stödet och det måste leda till fler smågrupper, fler timmar med två lärare i klassen och över lag mera resurser.

Sammantaget flyttar den reviderade lagen fokus till ett mer förebyggande arbete i skolorna och lättillgängligt stöd för alla som behöver det.

Därför är vår gemensamma förhoppning att skolorna ges de nödvändiga resurserna för att kunna förverkliga stödet på ett bra sätt – kunskapen finns nog i varje skolhus.