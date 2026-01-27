Dricksvattnet i Nagu är i skick

Vattnet kan användas normalt igen, meddelar staden.

ÅU

Efter de senaste proverna som togs på måndagen är hushållsvattnet i Nagu av god kvalitet. Det meddelar Pargas stad på sin webbplats.

Vattenproverna innehöll varken koliforma bakterier eller E. coli.

Naguborna behöver alltså inte längre koka sitt dricksvatten, utan vattnet kan användas normalt.

Underhållskloreringen av det vatten som distribueras i nätet fortsätter tills vidare.

Det var i fredags, den 23 januari, då staden gav besked om att koliforma bakterier hade upptäckts i det utgående vattnet i Nagu centrum. Då var den gällande rekommendationen att koka dricksvattnet.