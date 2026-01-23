Koliforma bakterier i Naguvattnet – dricksvattnet ska helst kokas

Koliforma bakterier har upptäckts i det utgående vattnet i Nagu centrum. Klorering utförs som bäst.

Det handlar alltså inte om E. coli-bakterier som skulle tyda avföringsförorening, utan pekar snarast på någon form av ytvattenförorening, dålig omsättning i ledningsnätet eller inträngning av ytvatten i hushållsvattnet.

En underhållsklorering genomförs under fredagseftermiddagen (23 januari). Åtgärden kan orsaka lukt och smak av klor i hushållsvattnet. Rekommendationen är att koka dricksvattnet tills kranvattnet har en svag klorlukt.

Vattnet kan användas som normalt om det inte ska drickas.

Vattentjänstchef Janne Haapanen på Pargas stads vattenverk säger till ÅU att en möjlighet är att smältvatten eller ytvatten trängt in i systemet.

– Vi har också varit i kontakt med hälsoinspektören i ärendet och nya prover tas på måndag, säger han.