En del lampor från Ikea kan förorsaka elektrisk stöt ‒ de här lamporna återkallas från marknaden

Ikea En del lampor av märket "Nymåne" återkallas från marknaden.

Ikea meddelar att lampor av märket ”Nymåne” kan vara farliga att använda.

Vauhuset Ikea uppmanar alla kunder som äger vägglampor av märket ”Nymåne” att sluta använda dem och kontakta Ikea för att få tillbaka pengarna eller en ersättande produkt.

Ett tillverkningsfel har uppdagats och isoleringen på en kabel är otillräcklig. Det här medför risk för elektriska stötar.

Tillverkningsfelet finns i följande produkter:

Nymåne vägg-/läsarmatur vit, artikelnummer: 569.09

Nymåne vägg-/läslampa antracit, artikelnummer: 504.152.24

Nymåne vägglampa dubbel, vit, artikelnummer: 204.286.47

Från och med datummärkning 2217 till 2550, samt med leverantörsnummer 23241.

Produkter med datummärkning före 2217 och efter 2550 eller med ett annat leverantörsnummer omfattas inte av återkallelsen.

Datumstämpel och leverantörsnummer finns på ett klistermärke inuti lampskärmen eller på lampans baksida.

Ikea skriver i ett pressmeddelande att kunderna uppmanas sprida information om den defekta lampan och att den återkallas från marknaden.

Varuhuset påminner också kontakten till vägglampan ska dras ut innan lampan undersöks.