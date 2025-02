Falskt alarm: Krypen på Viking Gabriella är inte vägglöss

Kim Lund Viking Lines fartyg Gabriella. Arkivbild.

Rederiet Viking Line har utrett vad man misstänkte vara vägglöss ombord på M/S Gabriella.

Flera medier rapporterade under tisdagen om att det hittats små kryp i några hytter under en abikryssning från Helsingfors till Stockholm under förra veckan.

Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahn