Så här gick det i ÅAS kårval – Emilia Melén röstetta

ÅAS Åbo Akademis Studentkårs ordförande Emilia Melén fick flest röster i kårvalet.

Totalt gavs 1033 röster i kårvalet vid Åbo Akademi. Trots rekordmånga kandidater sjönk röstningsprocenten från det senaste valet 2023.

Åbo Akademis Studentkårs valnämnd har fastställt resultatet för fullmäktigevalet som den här veckan, meddelar studentkåren i ett pressmeddelande.

I fullmäktigevalet gavs 1033 röster, vilket betyder att 18,56 procent av alla röstberättigade kårmedlemmar röstade. Röstningsprocenten sjönk från förra kårvalet 2023 då röstningsprocenten var 23,07.

– Det är roligt att studerande har engagerat sig i kårvalet, trots att röstningsprocenten gått ner. Alla valföreningar som ställt upp kandidater fick åtminstone ett mandat så fullmäktige får bred representation. Jag vill tacka alla som röstat och framför allt alla de som ställt upp som kandidater, säger valnämndens ordförande Amanda Byskata.

Sammanlagt ställde 107 kandidater från 8 valföreningar upp. Nya fullmäktige består av 25 fullmäktigeledamöter samt suppleanter. Deras mandatperiod är 1.1.2026–31.12.2027. Det nya fullmäktige håller konstituerande möte 27.11, då det nya fullmäktige väljer bland annat ÅAS styrelse för år 2026.

FNT-listan fick mest röster

FNT-listan fick mest röster (26,7 procent) och fick 7 mandat i ÅAS nya fullmäktige. Näst mest röster fick Gemensamma Vasa (19,9 procent) och på tredje plats blev MK-listan (18,0 procent) – båda grupperingar fick 5 mandat i fullmäktige. Röstmagnet för valet var Emilia Melén (De Rättvisa) med 41 röster.

– Jag är tacksam för förtroendet och att få fortsätta arbeta för studerande och Studentkåren. Vår valförening De Rättvisa gjorde ett superfint jobb och jag är glad att jag fick ställa upp för just DRV. Detta betyder oerhört mycket för mig, och jag kommer att göra mitt allra bästa för att representera mina medstuderande, säger Melén.

Näst flest röster, 35, fick Julia Aspholm på listan Gemensamma Vasa.

Tilde Strömsbäck på FNT-listan fick 28 röster, likaså Anton Gröning på SF-listan.

Kårvalet

Totalt 107 kandidater ställde upp i kårvalet. Rödgröna listan hade 5 kandidater, SF-listan 4 kandidater, MK-listan 28 kandidater, DKL-listan 7 kandidater, FNT-listan 23 kandidater, Liberala studerande 9 kandidater, Gemensamma Vasa 20 kandidater och De rättvisa 11 kandidater. Fullmäktige bestämmer bland annat om ÅAS budget och riktlinjer och bevakar ÅAS-styrelsens arbete. Listan över invalda hittas på ÅAS webbsida.