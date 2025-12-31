Fartyg, lupiner och skurkar bland årets mest lästa artiklar
Du har väl inte missat de här ÅU-artiklarna, som samlade flest läsare under det gångna året? Vi blickar tillbaka och listar de inslag som intresserade mest.
Trevlig läsning, och gott nytt år!
1. Olycklig sjösättning av Gränsbevakningens nybygge – det halvfärdiga fartyget gled okontrollerat ner i vattnet
Sjöfartsnyheter hör till de mest lästa nyheterna på ÅU:s webbplats. Också ett litet missöde på ett varv i Polen i februari intresserade stort.
2. Raumobyggda fartygen oanvändbara: Ingen tänkte på kajen
Raumovarvet levererade två färjor till Australien, men de kan inte tas i bruk. Beställaren, TT-Line, har inte byggt någon kaj för de nya fartygen.
3. Klassiskt vapen byts ut – Försvarsmakten övergår till Natostandard
Nyheten om att ett vapen som många hållit i händerna nu byts ut intresserade stort.
”Det nuvarande stormgeväret och ammunition för en dag väger 8,9 kg. Genom att gå över till ett lättare vapen och lättare ammunition kan vikten minskas med upp till hela 3,5 kg. Det här förbättrar soldatens prestationsförmåga och möjliggör att bära med sig en större mängd patroner”, säger Arméns operationschef, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa om förändringen.
Missade du artikeln? Läs den nu!
4. Polisen varnar för pågående bedrägerikampanj – så här går skurkarna till väga
Bedrägerier har blivit vardagsmat och vi är många som vill hålla oss ajour med hur de senaste lurendrejerierna ser ut.
Ett allt vanligare knep som skurkarna tar till är att jobba i två faser. Först får offret till exempel ett sms om att en faktura håller på att förfalla. När offret ringer upp om fakturan utger sig bedragaren för att vara en representant för en bank eller myndighet.
Nu får offret kanske höra att ens bankkonto är i fara, men att man snabbt kan flytta offrets pengar till ”säkerhetskonto”.
Läs mer om bedrägeriförsök och hur de kan se ut.
5. Trafikskyddet förklarar trafikreglerna för elsparkcyklar – i synnerhet väjningsplikten är oklar för många
Bristande trafikvett bland elsparkcykelförare? Trafikskyddet uttryckte oro över att alla elsparkcyklister inte verkar känna till reglerna.
6. ”Vi kan inte ha pansarvagnar som inte kommer ombord” – ÅA-professor kommenterar stöden till sjöfarten
Tre stora rederier som trafikerar mellan Finland och Sverige lyfte i fjol sammanlagt över 70 miljoner euro i företagsstöd. Finnlines fick 29,8 miljoner euro, Viking Line 26,3 miljoner och Tallink Silja 17,3 miljoner.
Liksom många andra, har Kim Wikström, professor i industriell ekonomi på Åbo Akademi, en kluven inställning till stöden. Så länge de kan motiveras med att de behövs för att trygga sjöfartens beredskap i en krissituation är de befogade, men staten ska inte per automatik pumpa in pengar i rederiernas kassor, säger han.
7. ÅU testar: Hur mycket tjänar man på att riva upp lupiner?
Blev du också nyfiken på hur mycket man kan förtjäna på att rensa ”ogräs”? ÅU:s sommarreporter Kalle Grönroos gjorde slag i saken och tog reda på.
8. Lasse Stefanz-sångaren Olle Jönsson osäker på framtiden – därför ville många se dem i Ekenäs
När Lasse Stefanz kommer till byn kan man ta lite mygg på lummiga Ramsholmen. Och det gäller att passa på, för sångaren Olle Jönsson vet inte hur länge han orkar.
Missade du Kristoffer Nöjds reportage från Ramsholmens festplats och folkpark i juli? En härlig sommarfläkt här!
9. Blixten orsakade elchock för badare vid Littois träsk – ”Fruktansvärt”, säger Pargasbon Per-Erik Holmqvist
”Det rev till ordentligt i ryggraden och ut i armarna. Kanske hjärtat också stannade för en sekund”.
10. Omtalad trålare lämnade Österbotten – har anlänt till Nagu skärgård
Trålaren Alfa hade svårt att hitta sin plats. Efter att ha bärgats i Virmo 2022 flyttades fartyget till Gustavs och efter det till Kaskö. En dag i juli fanns trålaren i närheten av Själö i Åbolands skärgård.