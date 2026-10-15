Fem får plats när kombiexamen gör comeback i Pargas

Efter flera års paus återinförs kombiexamen på svenska i Pargas.

Malin Johansson
tre kvinnor och en man sitter i en soffa
Samarbetsavtalet undertecknades i augusti. Från vänster Pargas svenska gymnasiums rektor Annika Gustafsson, bildningsdirektör Ulrika Lundberg, Benjamin Kroksjö som är enhetschef vid Axxell i Pargas och Axxells rektor Lillemor Norrena.
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Från hösten 2027 kan studerande komb

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