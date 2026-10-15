Fem får plats när kombiexamen gör comeback i Pargas Efter flera års paus återinförs kombiexamen på svenska i Pargas. Malin Johansson Samarbetsavtalet undertecknades i augusti. Från vänster Pargas svenska gymnasiums rektor Annika Gustafsson, bildningsdirektör Ulrika Lundberg, Benjamin Kroksjö som är enhetschef vid Axxell i Pargas och Axxells rektor Lillemor Norrena. Mikael Heinrichs Publicerad: 15.10.2026, 5:15 Från hösten 2027 kan studerande komb Mikael Heinrichs Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.10.2026, 5:15 Dela artikeln KOMMENTARER