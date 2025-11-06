Förbipasserande hjälpte att rädda person ur ån i Salo

Räddningsverket drog upp en person ur ån i Salo på torsdagen.
En person hamnade i ån vid Horninkatu i centrum av Salo vid 17.30 på torsdagen. Det är oklart hur personen hamnade i vattnet.

En förbipasserande hade hört ett plask och fått syn på personen i vattnet.

När räddningsverket anlände hade två förbipasserande slängt en livboj till personen och höll personen i händerna för att hen skulle hållas på ytan.

Räddningsverkets ytbärgare fick upp personen ur ån. Sedan fördes personen för vård.

Räddningsverket berömmer de utomståendes agerande vilket hjälpte att rädda personen.

