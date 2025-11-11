Förslag: Cygnaeus förskola flyttar inte till centrum

Annina Suominen Cygnaeus daghem och förskola finns i Hallis. Förskolan fortsätter troligen där ännu ett verksamhetsår, även om en del vårdnadshavare önskat att den flyttas till centrum för att vara nära själva skolan.

Cygnaeus förskola i Åbo står inför nya beslut om sin tillfälliga plats. Tre alternativ att välja om.