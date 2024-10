Frågor till Varha om färdtjänsten och webbstrul

Johan Sundqvist

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En enkel fråga till välfärdsområdet Varha om färdtjänsten.

När man går in på Varhas webbsida och söker information angående färdtjänst under rubriken Funktionshinderservice, sedan till Färdtjänst och Rörlighet så är det stopp.

På dataskärmen kommer det nummer 403, Pleace check the URL, log in or go to the homepage.

Sagt och gjort, jag tryckte på homepage, kom tillbaka till Funktionshinderservice, Färdtjänst och Rörlighet, igen kom det på skärmen nummer 403 mm.

Jag kommer in på alla andra olika funktioner, så jag vill ha ett enkelt svar av Varha om varför det här inte fungerar.