Åbo och grön omställning

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Åbo är utgången till Skärgårdshavet, det hav som snabbast indikerar hur Östersjön mår.

Vasa är Nordens energihuvudstad, där hela staden andas energiteknologi.

Västkusten i Finland står för en tredjedel av exporten från Finland.

Merparten av de stora gröna investeringarna, i form av vindkraft, energiteknik, elektrifiering, vätgas, metallförädling, datacenter och e-bränslen sker längs västkusten. I praktiken all varuimport och -export sker över hav, mot väst eller sydväst.

Åbo och Åbo Akademi ligger centralt för all denna verksamhet.

Det behövs utbildning och forskning hur denna enorma transformation tas till vara och genomförs ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt och logistiskt på ett hållbart och rättvist sätt.

Att bygga starka profiler utgående från dessa samhällsbehov skulle mycket sannolikt locka både studerande och forskare till att jobba med saker där man vill och kan skapa en skillnad.

ÅA är litet, men genom att fördomsfritt ge sig in i framtiden med sin egen twist på hur man agerar kunde göra Åbo mycket intressant.

Åbo, västkusten och Skärgårdshavet kunde visa hur man kan göra saker teknologiskt, miljömässigt och socialt rätt.

ÅA har mycket goda samarbetsparter i detta område – Novia, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och internationella samarbetsparter.

Det gäller nu att se till att vi hjälper till att ta till vara den möjlighet det nu finns, genom samarbete och god rollfördelning – och gärna fungera som tongivare för hur undervisningen och forskningen i detta område utvecklas.

Det är i Åbo stads intresse och hela västkustens intresse. Åbo borde satsa på att i hela sin verksamhet bli föregångare i detta – via tema i skolor, via hur företagsklustret och företagare engageras, via snabba åtgärder mot kolneutralitet