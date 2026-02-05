Fullt ös när penkis firades – se bilder från Åbo, Pargas, Kimitoön och Västnyland!

God stämning, glada abi-rop, högljudd musik och förstås godisregn. På torsdagen firades penkis, eller bänkskuddardag i bitande kyla i bland annat Åbo, Pargas, Kimitoön och Västnyland.

Stämningen på Katedralskolans gård i Åbo var uppsluppen och förväntansfull då lastbilarna gjordes i ordning inför dagens lastbilståg genom staden.

Monica Forssell Från vänster Samuel Ginman, Melvin Söderman och Emma Sandell.

– Det känns nog bra, äntligen! Säger Samuel Ginman i gulsvart randig dräkt.

Abiturienterna har jobbat med lakanen på lastbilsflakens sidor tillsammans. Något enhetligt tema fanns inte i år.

Monica Forssell Kattans 750-årsjubileum hade inte glömts bort.

Favoriten är ”högre procent än betyg”, säger Melvin Söderman, Samuel Ginman och Emma Sandell.

– På flaken kommer vi att ha jättebra feelis och det är roligt att många är här för att se på oss och fira med oss att det är penkis, säger Sandell.

Efter turen genom centrum var Södermans plan att först ta en varm dusch och efter det gå på förfest och sedan egentlig fest.

Alla som ÅU talar med har byltat på sig flera lager kläder.

Tilda Laine har fem olika tröjor och jackor för att inte frysa på flaket. Laine och kompisarna Elsa Vahtola, Stella Aspelin och Nea Dahlqvist är klädda i enhetliga giraffdräkter. Många andra på årskursen är också klädda i djurdräkter.

Monica Forssell Från vänster Tilda Laine, Nea Dahlqvist, Stella Aspelin och Elsa Vahtola.

– Det ska bli en kiva dag. Vi har väntat jättelänge på den här dagen, säger girafftjejerna.

Skön och magnifik känsla på Kimitoön

Emilia Örnmark ”Skönt!”, ”Skönt och magnifikt!” Så beskriver penkisfirarna Ahti Nikkari och Theo Koivisto från Kimitoön känslan i dag.

Mer än hundra kilo godis (12 kilo per man!) lastades på lastbilsflaket inför Kimitoöns abiturienters färd via Västanfjärd hela vägen till Dalsbruk.

De första godbitarna spreds vid Kimito skolcentret där resan på lastbilsflaket startade.

Lager på lager är det som gäller i klädväg. Det är åtta minusgrader, men lyckligtvis betydlig varmare än tidigare i veckan.

– Vi är förberedda på det värsta! Men vi ska röra på oss på flaket för att hålla värmen, säger Theo Koivisto.

Temat i år är Mumindalen och alla abiturienter har valt sin egen karaktär. De är skickligt målade på lastbilsflaket.

– Flickorna på klassen har jobbat hårt med det här. Credit till dem! säger Theo och Ahti Nikkari.

Previous Next Emilia Örnmark Bob Karlsson, Kimitoöns gymnasiums rektor, är avbildad som Mårran med Hemulens dammsugare i högsta hugg. Men den skickar han ut abiturienterna vidare i livet. Emilia Örnmark Start för penkislastbilen i Kimito. Temat i år är Mumindalen – även där känner alla varandra, liksom på Kimitoön.

Johan Backas Samuel Granqvist och Linus Airosto ser fram emot att lämna gymnasielivet bakom sig.

PSG en självklarhet i Pargas

I Pargas samlades abiturienterna från både Pargas svenska gymnasium och Paraisten Lukio vid skolcentret Brava. Därifrån åkte de iväg med varsin lastbil. Samuel Granqvist och Linus Airosto väntar på sin tur att kliva upp på lastbilsflaket.

– Det är skönt att lämna gymnasielivet bakom sig, säger Airosto.

Har ni något tema i år?

– Fotbollsklubben PSG är ju en självklarhet. Sedan har vi fokuserat på några roliga historier från vår gymnasietid, säger Granqvist.

Previous Next Johan Backas Många ville ha godis när PSG-abiturienterna lämnade skolan. Johan Backas 7 laudatur är inget problem trots brist på både motivation och fokus.

Benjamin Lundin I Karis firade abiturienterna med James Bond-tema.

Karis-Billnäs gymnasiums 34 abiturienter firade penkis med James Bond-tema och mörka kostymer.

Petra Blomqvist Adios Abigos. Ekenäs gymnasiums abiturienter hade valt ett mexikanskt tema.

Ekenäs gymnasiums abiturienter hade valt ett hett mexikanskt tema i kylan.

Axel Holmberg Hangö gymnasiums abiturienter poserar på scenen i skolans Hangethesal.

I Hangö gymnasium ställde skolans 21 abiturienter i ordning en penkis med temat rock.