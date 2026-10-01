Göran Djupsund har avlidit

Statsvetaren Göran Djupsund har gått bort, 73 år gammal.

Jonas Edsvik/Nya Åland
Leende man sitter i fåtölj
Göran Djupsund fotograferad i sitt hem på Solberget inför 70-årsdagen 2022. I bakgrunden en tavla av konstnären Jonas Wilén, som var en av hans stora favoriter. Om tavlan på väggen sade han då ”Motivet är till synes ganska deppigt, men färgerna! Det ger en kontrast till motivet.”
Emma Harald
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Professor emeritus Göran Djupsund har avlidi

Emma Harald
Publicerad: