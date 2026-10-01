Göran Djupsund har avlidit Statsvetaren Göran Djupsund har gått bort, 73 år gammal. Jonas Edsvik/Nya Åland Göran Djupsund fotograferad i sitt hem på Solberget inför 70-årsdagen 2022. I bakgrunden en tavla av konstnären Jonas Wilén, som var en av hans stora favoriter. Om tavlan på väggen sade han då ”Motivet är till synes ganska deppigt, men färgerna! Det ger en kontrast till motivet.” Nya Åland Emma Harald Publicerad: 1.10.2026, 17:19 Professor emeritus Göran Djupsund har avlidi Nya Åland Emma Harald Ge respons åt redaktören Publicerad: 1.10.2026, 17:19 Dela artikeln KOMMENTARER