Houtskärsborna vädjar till Varha: ”Ett svek mot de äldre om Fridhem läggs ner”

Rör inte Fridhem! Det är budskapet som seniorerna vill förmedla till Varha då ÅU besöker Houtskär.

Tuuli Meriläinen Från vänster Else Franzén, som bor på Fridhem, Rune Johansson, Karl-Johan Palmu, Susanne Björkman och Cecilia Rehn, som representerar Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär. Till höger sitter Marianne Norrgård, som bor i en egen lägenhet i byn, och Henny Nikander, som bor i en pensionärsbostad intill Fridhem.

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