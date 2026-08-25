Houtskärsborna vädjar till Varha: ”Ett svek mot de äldre om Fridhem läggs ner”

Rör inte Fridhem! Det är budskapet som seniorerna vill förmedla till Varha då ÅU besöker Houtskär.

Tuuli Meriläinen
Seniorer i en klubblokal.
Från vänster Else Franzén, som bor på Fridhem, Rune Johansson, Karl-Johan Palmu, Susanne Björkman och Cecilia Rehn, som representerar Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär. Till höger sitter Marianne Norrgård, som bor i en egen lägenhet i byn, och Henny Nikander, som bor i en pensionärsbostad intill Fridhem.
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