Husbolag i Åbo sparkade sin disponent – misstänks ha lurat till sig 100 000 euro med hjälp av en grävmaskin

Kim Lund Husbolaget Asunto oy Hurttivuori på Näktergalsgatan i Åbo utreder en grävmaskinsaffär där den förra disponentens företag misstänks ha fakturerat husbolaget för arbete som aldrig gjordes.

Disponent fick sparken efter misstankar om oegentligheter i samband med uthyrningen av en grävmaskin