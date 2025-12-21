Husbolag i Åbo sparkade sin disponent – misstänks ha lurat till sig 100 000 euro med hjälp av en grävmaskin Kim Lund Husbolaget Asunto oy Hurttivuori på Näktergalsgatan i Åbo utreder en grävmaskinsaffär där den förra disponentens företag misstänks ha fakturerat husbolaget för arbete som aldrig gjordes. Disponent fick sparken efter misstankar om oegentligheter i samband med uthyrningen av en grävmaskin Kim Lund Reporter (Åbo) Ge respons åt redaktören Publicerad: 21.12.2025, 5:00 Dela artikeln KOMMENTARER