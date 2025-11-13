”Jag har en idé: Flytta de lägre klasserna i Pojo till finska skolan i Pojo”

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Raseborgs stad har gått ut med sparprogram och stängning av skolor, alternativt att hålla kvar klass 1–4 i Pojoskolorna och flytta åk 5–6 till Karisskolorna.

Därför ställer undertecknad en fråga till Pojoborna hur de förhåller sig till följande idé: Pojo svenska lågstadium flyttar till Pojo finska lågstadium.

Mina motiveringar:

1. Pojo finska lågstadium har utrymme för cirka 110–115 elever utan att det är för många elever i klasserna och där går för tillfället cirka 65 elever. Pojo svenska lågstadium har cirka 38 elever.

Det betyder att den sammanslagna skolan skulle ha cirka 105–110 elever och det betyder en beläggningsgrad på nära 100 procent. Det vill säga att man skulle utnyttja nästan 100 procent av fastigheten.

Detta är bra för en motivering att stänga skolor är att de är halvfulla. Med denna manöver behöver inte åk 5–6 flyttas till Karis som nu är föreslaget.

2. I varken Pojo eller Karis har det varit några problem med två olika språk och lärarna kan arbeta över gränserna.

3. Inomhusluften! Pojo finska lågstadieskola är den skola det kommer minst klagomål ifrån i hela Raseborg! Fastigheten har ingen maskinell ventilation förutom från våtutrymmen. I skolan finns inte problemet med elever som inte orkar koncentrera sig på grund av dålig inomhusluft. Skolan är byggd 1954 och vissa delar är ännu målade endast med grundfärg. Tur så är skolan inte förstörd med alltför kraftig frånluft som är döden för gamla skolor.

4. Om man flyttar svenska lågstadiet till finska så blir rummen i svenska skolan tillgänglig för dagis, förskola och eftis. Då kan den nuvarande byggnaden för dessa säljas. Där kan även då finnas annan verksamhet. Gymnastiksalen i svenska skolan kan fortsättningsvis utnyttjas.

5. Med att flytta klasser och stänga skolor så sparar man inte så mycket som det beräknas. Då elever flyttas behövs det fler klassrum om man inte vill ”tråma” in alltför många elever. Då måste det också finnas lärare för de nya klasserna.

Vi borde vänta några år med att stänga/flytta klasser även om elevantalet minskar både i Finland och Raseborg, för när Blastr eller något annat storföretag etablerar sej i Ingå så finns det beräkningar för hur många av dessa arbetare bosätter sig i Raseborg.

Har vi då stängt skolor så är vi i blåsten sen igen. Om fem år vet vi mycket mera om den här framtiden.

6. Det här gäller även Snappertunaskolan att den ska få finnas kvar tills vidare.