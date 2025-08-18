Jarmo Kujala firar femtio år på scenen – allting startade i Kimito Hanna Holmberg-Sundman Ur komedin Gabriel kom tillbaka, som Kimitoöns Musikgille framförde i samarbete med Kimito ungdomsförening år 2012 i Vrethalla. På foto flankeras Gabriel (Jarmo Kujala) av Essi Sandell och Stina Ekroos-Westerlund. Jubileumsföreställningen har premiär i S:t Karins i oktober. Emilia Örnmark Publicerad: 18.8.2025, 20:00 För kulturpersonligheten Jarmo Kujala, k Emilia Örnmark Reporter (Kimitoön) Ge respons åt redaktören Publicerad: 18.8.2025, 20:00 Dela artikeln