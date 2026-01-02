Kabelbrottet i Finska viken: Två anhållna

Polisens förundersökning av den skadade undervattenskabeln i Finska viken har framskridit.

Polisen
Flygfoto på ett lastfartyg och ett bevakningsfartyg på sjön
Lastfartyget Fitburg misstänks ligga bakom skadan på datakabeln mellan Helsingfors och Tallinn. Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva leder undervattensundersökningen tillsammans med Centralkriminalpolisen.
Publicerad:

Fartyget F

Reporter
Publicerad: