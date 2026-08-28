Lidl återkallar vegansk topping

Lidl Vegan Topping Mozzarella Flavour, 150 g, återkallas.

Lidl har meddelat att man återkallar en produkt av märket Vemondo från marknaden. Produkten i fråga är Vegan Topping Mozzarella Flavour, 150 g.

Produkten är vegansk riven av kokos- och rapsolja. Enligt Lidl kan produkten innehålla odeklarerad mjölk, som förutom att vara icke-vegansk också är ett odeklarerat allergen i förpackningspåskrifterna.

Återkallelsen gäller endast produkter som partiidentifikationen är L1141152 och bäst före datum 19.11.2026. Partiet i fråga har endast sålts i vissa butiker, bland annat i Egentliga Finland och i Raseborg och Hangö.