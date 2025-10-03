Människan kunde ringa till månen men inte längre till Nagu

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag såg i telefonen att min syster hade ringt häromkvällen.

Men jag såg inte att hon hade försökt ringa redan tidigare, för min telefon hade svarat ”kan ej uppnås”.

På vårt köksbord låg telefonen fulladdad och påslagen hela tiden. Det är bara nätet som krånglar.

Vi har haft dåliga telefonbindelser sedan 3G slopades.

Vi bor på fasta Nagu, fågelvägen 1,6 km från skärgårdens livsnerv, väg 180.

Så jag anser inte att detta är speciellt avsides.

När man kontaktar operatören och säger att det inte fungerar är första bortförklaringen att jag har för gammal telefon (två år) och nästa att huset är sådant att det förhindrar ordentligt nät.

Som första botemedel rekommenderade Finlands största operatör att skaffa mera prylar som skulle förstärka nätet.

Men om vi betalar samma pris som andra abonnenter borde vi väl få de där prylarna av operatören som inte kan prestera?

Är det ens rimligt att man betalar samma pris för otillräcklig kapacitet?

Jag bytte operatör till Finlands näst största i somras och tog 4G-anslutning. Det funkade i enlighet med förväntningarna ungefär lika dåligt som den gamla 5G, som hela tiden hade varit i 4G eller edge.

Jag klagade, men nu hette det att jag borde skaffat 5G.

Jag var skeptisk. Men när försäljaren försäkrade att just de hade världens bästa dessutom inhemska 5G-nät så bytte jag.

För att genast kunna konstatera att det var samma 4G eller edge som vi har här, oberoende av anslutning.

Dagen efter kunde jag dessutom på operatörens sida reda ut att 5G inte finns att tillgå på min adress, kände mig ordentligt lurad och bytte tillbaka till 4G.

Vad gör en människa på kvällen innan det är läggdags på riktigt? Nå ja, surfar lite med mobilen! Det vill ju alla andra här också.

Vi är inte så många fastboenden här, men på sommaren flerdubblas antal kvällssurfare.

Och när båtarna far förbi får vi några hundra, ibland tusentals surfare, i tillskott.

Dessa användare är tydligen helt försummade i telebolagens kapacitetsbehovsberäkningar.

”Men du har ju nät i datorn, du kan använda wifi.”

Det stämmer att nätet då är något bättre, men det förutsätter att jag alltid innan jag svarar i telefon flyttar mig till salen för wifin räcker inte till ända i storstugan där vi vanligtvis sitter och firar kväll.

Eller skaffar prylar...

Jag har mätt hastigheten.

Jag vet att det inte är husets fel, eftersom vi mitt på dagen kan ha riktigt bra nät i hela huset, när nätet inte råkar vara överbelastat.

Till och med 90 Mbps i storstugan!

Men på kvällen slocknar nätet igen och inte ens hastighetstesten har funkat.

Nu, 2.10 klockan 20.45 är situationen hastighet 2,0 Mbps/0,1 Mbps. Man skulle tro att det med modern teknik skulle vara helt möjligt att reglera kapacitet efter behov till och med i realtid, allra minst enligt något intelligent erfarenhetsmässigt schema.

Och vad föreslår direktörerna av Finlands två största teleoperatörer till hen som skadat sig och inte får kontakt med 112 för att nätet är ur spel där hen har fallit?

Röksignaler?